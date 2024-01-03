HÜDA PAR yerel seçime kendi adayları ve logosuyla giriyor HÜDA PAR, 31 Mart 2024 Mahalli Seçimleri’ne birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logosu ve adaylarıyla girme kararı aldı.

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AA

Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor...

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2024 Mahalli Seçimleriyle ilgili partisinin kararını kamuoyu ile paylaştı.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Şahin, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçime katılacak partilerin listesini açıkladığını ve böylelikle yerel seçim startının verildiğini belirtti.

"Yerel seçime kendi adaylarımız ve logomuzla giriyoruz"

Halkın dürüst belediyecilik ve gerçek hizmetle tanışma zamanının geldiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz. Bu kararın, partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

"Seçimlerin huzur ve sükunet içerisinde tamamlanmasını ümit ediyoruz"

Aday adaylığı başvuru sürecini de 20 Ocak'a kadar uzatma kararı aldık. 2024 yerel seçimlerine, partimiz listelerinden belediye başkan adayı, il genel meclisi ve belediye meclisi adayı olarak katılmak isteyen vatandaşlarımızın, bu tarihe kadar başvuru yapabileceklerini ilan ediyoruz. Huzur ve sükunet içinde tamamlanması ümidiyle yerel seçimlerin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)