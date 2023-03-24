HÜDA PAR, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Haber Merkezi

Türkiye'de seçimlere 51 gün kaldı.

Seçime sayılı günler kala Cumhur İttifakı genişlemeye devam ediyor.

Ankara'da hareketlilik en üst seviyeye çıkarken yeni gelişmeler yaşanıyor.

AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan ittifaka bir destek de HÜDA PAR'dan gelmişti.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Seçimde aday çıkarmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteleyeceklerini açıklayan HÜDA PAR ve AK Parti temsilcileri arasında temaslar devam ediyor.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan yeni bir açıklama daha geldi, yapılan açıklamada "14 Mayıs parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden seçimlere katılacağız" ifadelerine yer verildi.

Yapıcıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu seçimlerde öncelikli hedefimiz sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi.



Akabinde ikinci sırada gelen önceliğimiz de sayın Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse, ama mecliste çoğunluk muhalefetin eline geçecekse, bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor.



Bundan dolayı biz istedik ki meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. Üçüncü isteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi. Bu sesin meclisten millete duyurulması.



Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibariyle vardığımız karar şudur: 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız