HÜDAPAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, partisinin Cumhur İttifakı'na katılma sürecini yorumladı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler çalışmalar yürütülüyor.

İyi Parti'nin Millet İttifakı'na dönüşü ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı da çalışmalarını hızlandırdı.

AK Parti'de Cumhur ittifakı'nı genişletmek için bir süredir HÜDAPAR ile görüşmeler yürütülüyordu.

Ensonhaber de 'HÜDAPAR, Cumhur İttifakı'na katılacak mı?' sorusunun yanıtını aradı.

Bu kapsamda HÜDAPAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, İlker Koç'un sunumuyla yayınlanan Gündem Özel'e konuk oldu.

İttifak süreciyle ilgili Ensonhaber'e dikkat çeken açıklamalarda bulunan Demir, yakın zamanda bir sonuca varılacağını belirtti.

Demir ayrıca, Cumhur İttifakı'na katılma konusunda herhangi bir sorun görmediklerini ancak nihai kararın da henüz alınmadığını ifade etti.

HÜDAPAR Genel Sekreteri Şehzade Demir'in Ensonhaber'in Youtube kanalında yayınlanan Gündem Özel için aktardıkları şu şekilde:

Bizim durumumuz öteden beri diğer partilerle de görüşmelerimiz vardı. Seçim ile alakalı da değil aslında, siyasetin doğal gereği ve sonucudur. Cumhur İttifakı’nda da Millet İttifakı’nda da olan partilerle de zaman zaman görüşmelerimiz oluyordu. Şu an sayın Cumhurbaşkanı’nın önceden beri teklifleri vardı zaten bize. Cumhur ittifakı'nda birlikte olalım diye. Bu değerlendiriliyordu, son olarak yapılan görüşmeler neticesinde bu durum somut bir davete dönüştü. Ve şu an seçimde birlikte olma anlamında yürütülen görüşmeler var 1 2 aydan beri. Bitmiş ve sonuçlanmış bir noktada değiliz ancak görüşmelerde sona doğru geldi. Henüz net bir şey söyleyemesek de sorun görmüyoruz ittifakta. Çok yakın bir tarihte biteceğini temenni ediyoruz. Yarın bizim genel idare kurulu toplantımız var, seçimlerle alakalı teklifle ilgili bütün boyutlar masaya yatırılacak. Nihai kararla alakalı sayın genel başkan yarın veya bir iki gün içerisinde bir açıklama yapar.