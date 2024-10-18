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Haber Merkezi

tv100'ün Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında bu akşam Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı ve hukukçu Ersan Şen'in konuşmaları gündem oldu.

Ersan Şen, Serkan Ramanlı arasında çıkan tartışmaya 'Hitler' benzetmesi dikkat çekti.

ERSAN ŞEN: SİZİN DERDİNİZ CUMHURİYET

Hukukçu Şen, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Serkan Raman'lı'ya; "Sizin halkla, halkın sorunlarıyla hiç bir derdiniz yok. Sizin derdiniz Cumhuriyet. Senin Atatürk ile sorunun var, demokrasiyle sorunun var, laiklikle sorunun var, hukuk devletiyle sorunun var" ifadelerini kullandı.

"O LİDERE ÇOK BENZİYORSUNUZ, SADECE HİTLER BIYIĞINIZ EKSİK"

Bu açıklama karşısında Ersan Şen'e cevap veren Ramanlı, "Sizin aklınızdan zorunuz var. sizin yaptığınız düpedüz faşistlik. Siz o lidere çok benziyorsunuz. Sadece Hitler bıyığınız eksik" şeklinde yanıt verdi.