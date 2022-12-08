Hudut birlikleri 10 kişinin yasa dışı geçişini önledi

Güvenlik güçleri, sınırda Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişiyi yakaladı. Şahıslardan 9'unun FETÖ örgüt mensubu olduğu belirlendi.

Hudut birliklerinin terörle mücadelesi devam ediyor...

Zorlu bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, adeta teröristlere göz açtırmıyor.

Her gün başarısına başarı katan Türk askeri, bir başarıya daha imza attı.

10 teröristin geçişi engellendi

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 10 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Yakalananların 9'u ise FETÖ üyesi çıktı.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalananlardan 9'unun öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ayrıca Suriye hududunda 1 kişi ülkemize sızmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."