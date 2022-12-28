Hudut birlikleri 16 kişinin yasa dışı geçişini önledi

Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının sınırda sınırda yakaladığı 16 kişiden 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Yurdun sınırları Hudut Kartalları tarafından korunuyor...

Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara fırsat vermiyor.

16 kişinin geçişi engellendi

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 16 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Şahısların arasında FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 kişi de yer aldı.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."