- Haberler
- Gündem Haberleri
- Hudut birlikleri 3 kişinin yasa dışı geçişini önledi
Hudut birlikleri 3 kişinin yasa dışı geçişini önledi
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi hudut kartalları tarafından yakalandı. Şahıslardan birinin DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
- Haber Merkezi
- 07.03.2022 - 11:44
MSB: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.