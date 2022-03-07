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    Hudut birlikleri 3 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi hudut kartalları tarafından yakalandı. Şahıslardan birinin DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 11:44
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    Hudut birlikleri 3 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    MSB: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

    AYRINTILAR GELECEK...


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