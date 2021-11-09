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- Hudut birlikleri 5 kişinin yasa dışı geçişini engelledi
Hudut birlikleri 5 kişinin yasa dışı geçişini engelledi
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 5 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 09:32
- Güncelleme : 09.11.2021 - 10:50
Terörle mücadele hudutlarda da devam ediyor...
Hudut birlikleri, bölgedeki yasa dışı geçiş girişimlerinin önüne geçiyor.
Son olarak, ülkemizden Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 kişi daha yakaladı.
3'Ü FETÖ ÜYESİ ÇIKTI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.