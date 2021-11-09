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    Hudut birlikleri 5 kişinin yasa dışı geçişini engelledi

    Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 5 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:50
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    Hudut birlikleri 5 kişinin yasa dışı geçişini engelledi

    Terörle mücadele hudutlarda da devam ediyor...

    Hudut birlikleri, bölgedeki yasa dışı geçiş girişimlerinin önüne geçiyor.

    Son olarak, ülkemizden Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 kişi daha yakaladı.

    3'Ü FETÖ ÜYESİ ÇIKTI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

    Hudut birlikleri 5 kişinin yasa dışı geçişini engelledi #1

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