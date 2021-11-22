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    Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini engelledi

    Yasa dışı yollarla ülke değiştirmek isteyen 6 şahıs yakalandı. Şahıslardan biri FETÖ, biri ise terör örgütü üyesi çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.11.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 10:17
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    Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini engelledi

    Hudutlardaki denetimler hız kesmeden devam ediyor.

    Sınır nöbetinde görevli birliklerimiz bir yasa dışı geçiş girişimini daha önledi.

    6 KİŞİ YAKALANDI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden açıklama yaparak "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı." ifadelerine yer verdi.

    ARALARINDA FETÖ VE TERÖR ÜYELERİ BULUNUYOR

    Açıklamada yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu da duyuruldu.

    Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini engelledi #1

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