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- Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini engelledi
Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini engelledi
Yasa dışı yollarla ülke değiştirmek isteyen 6 şahıs yakalandı. Şahıslardan biri FETÖ, biri ise terör örgütü üyesi çıktı.
- AA & Ensonhaber
- 22.11.2021 - 09:56
- Güncelleme : 22.11.2021 - 10:17
Hudutlardaki denetimler hız kesmeden devam ediyor.
Sınır nöbetinde görevli birliklerimiz bir yasa dışı geçiş girişimini daha önledi.
6 KİŞİ YAKALANDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden açıklama yaparak "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı." ifadelerine yer verdi.
ARALARINDA FETÖ VE TERÖR ÜYELERİ BULUNUYOR
Açıklamada yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu da duyuruldu.