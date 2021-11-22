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Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini engelledi

Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini engelledi

Yasa dışı yollarla ülke değiştirmek isteyen 6 şahıs yakalandı. Şahıslardan biri FETÖ, biri ise terör örgütü üyesi çıktı.