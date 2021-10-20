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- Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini önledi
Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini önledi
Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.
- AA & Ensonhaber
- 20.10.2021 - 16:11
- Güncelleme : 20.10.2021 - 16:47
Hudutlarda yoğun denetimler sürüyor...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla ülke değiştirmek isteyen 6 kişinin yakalandığını duyurdu.
3'Ü FETÖ VE DEAŞ ÜYESİ ÇIKTI
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı." ifadeleri yer aldı.
Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 1’inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.