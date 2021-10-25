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    Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
    • AA
    • 25.10.2021 - 11:37
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    Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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