- Haberler
- Gündem Haberleri
- Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi
Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi
Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
- AA
- 25.10.2021 - 11:37
MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.