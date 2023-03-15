Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi Güvenlik güçleri, sınırda Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 7 kişiden 2'sinin FETÖ örgüt mensubu olduğunu belirledi.

Hudut birliklerinin terörle mücadelesi devam ediyor...

Zorlu bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, adeta teröristlere göz açtırmıyor.

Her gün başarısına başarı katan Türk askeri, bir başarıya daha imza attı.

7 kişiye geçit verilmedi

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 7 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışırken yakalananlardan 2'sinin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: