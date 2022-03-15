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    Hudut birlikleri 8 kişinin yasa dışı geçisini engelledi

    Hudut birlikleri, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 10:45
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    Hudut birlikleri 8 kişinin yasa dışı geçisini engelledi

    MSB: Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

    AYRINTILAR GELECEK...


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