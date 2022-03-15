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- Hudut birlikleri 8 kişinin yasa dışı geçisini engelledi
Hudut birlikleri 8 kişinin yasa dışı geçisini engelledi
Hudut birlikleri, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
- Haber Merkezi
- 15.03.2022 - 10:45
MSB: Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.