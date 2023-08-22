Hudut kartalları sınırda 12 kişinin yasa dışı geçişini engelledi Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiden 7'sinin PKK/KCK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Kahraman Mehmetçik yurt içi, sınır ve sınır ötesinde mücadele ediyor.

Bir yandan terörün kökünü kazınırken bir yandan da yurda yasa dışı geçişler engelleniyor.

Böylelikle teröristlere geçit verilmiyor.

Son olarak sınır hattında yeni bir hareketlilik yaşandı.

"12 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı"

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. MSB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: