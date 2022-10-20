Hudut Kartalları sınırda 4 teröristi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 teröristin yakalandığını duyurdu.

Sınırlar Kahraman Türk askerine emanet...

Zorlu coğrafyada görev yapan Mehmetçik, adeta teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

FETÖ ve PKK/KCK/YPK mensubu oldukları belirlendi

Son olarak yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 kişi tespit edildi.

Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, diğer ikisinin ise PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 4 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, diğer 2'sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."