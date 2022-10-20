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    Hudut Kartalları sınırda 4 teröristi yakaladı

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 teröristin yakalandığını duyurdu.
    • 20.10.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 16:04
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    Hudut Kartalları sınırda 4 teröristi yakaladı

    Sınırlar Kahraman Türk askerine emanet...

    Zorlu coğrafyada görev yapan Mehmetçik, adeta teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

    FETÖ ve PKK/KCK/YPK mensubu oldukları belirlendi

    Son olarak yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 kişi tespit edildi.

    Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, diğer ikisinin ise PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 4 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, diğer 2'sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Hudut Kartalları sınırda 4 teröristi yakaladı #1


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