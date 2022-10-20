- Haberler
- Gündem Haberleri
- Hudut Kartalları sınırda 4 teröristi yakaladı
Hudut Kartalları sınırda 4 teröristi yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 teröristin yakalandığını duyurdu.
- 20.10.2022 - 15:13
- Güncelleme : 20.10.2022 - 16:04
Sınırlar Kahraman Türk askerine emanet...
Zorlu coğrafyada görev yapan Mehmetçik, adeta teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
FETÖ ve PKK/KCK/YPK mensubu oldukları belirlendi
Son olarak yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 kişi tespit edildi.
Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, diğer ikisinin ise PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.
MSB duyurdu
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 4 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, diğer 2'sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."