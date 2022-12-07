Hudut Kartalları sınırda 7 teröristi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin sınırda yakaladığı 7 kişiden 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Güvenlik güçleri yurdun sınırlarında yasa dışı geçişi engellemeye devam ediyor.

Yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadele eden kahraman Mehmetçik, yasa dışı yollarla ülkemize geçmek isteyen ve ülkemizden Yunanistan'a kaçmaya çalışan şahısları da tek tek tespit ediyor.

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 7 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.,

"6'sı FETÖ, 1'i PKK/KCK mensubu"

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."