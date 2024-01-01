Hudut Kartalları yeni yıla elleri tetikte sınır hattında girdi Türkiye-İran sınırında görevli "Hudut Kartalları" yeni yıla elleri tetikte, gözleri sınır hattında girdi.

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AA

Ağrı Doğubayazıt'taki 5'inci Hudut Tugayı 4'üncü Hudut Taburuna bağlı, 2 bin 800 rakımda konuşlu 13. Hudut Bölük Komutanlığı'nda görev yapan askerler, yeni yılda da görevinin başındaydı.

Yerli ve milli teknolojik cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlayan "Hudut Kartalları" zorlu iklim koşulları ve zaman zaman eksi 30 dereceyi bulan çetin kış şartlarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor.

Eksi 30 dereceyi bulan zorlu şartlara rağmen sınırda nöbet sürüyor

Mehmetçik, yerli imkanlarla üretilen termal kameraların yanı sıra, çevre gözetleme radarlarıyla gece-gündüz, her türlü iklim ve hava şartlarında sınır güvenliğini sağlıyor.

Türkiye-İran sınırında güvenliğe en büyük desteği modüler beton duvarlar sağlıyor.

3 metre yüksekliğinde, 30 santimetre kalınlığındaki bloklardan oluşan beton duvar, sınırı geçmeye çalışanların önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor.

Hudut Kartalları, iki ülke arasında sınır hattı boyunca uzanan duvara rağmen, sürekli devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Modüler beton sayesinde yasa dışı geçiş önleniyor

Sınır hattında yer alan modüler beton duvar sayesinde teröristlerin sızma girişimi, sınırdan yasa dışı geçiş teşebbüsleri ve kaçakçılık girişimleri önleniyor.

Her intikal öncesi komando andını okuyarak, "Korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri" diyen Mehmetçik, coğrafi koşullara ve iklime uygun özel teçhizatlarını ve kar kamuflajlarını giyerek devriye görevini gerçekleştiriyor.

Hudut Kartalları, sınırın sıfır noktasındaki devriye görevlerinde bazen tipi ve yoğun kar gibi engeller karşılarına çıksa da 7 gün 24 saat esasına göre sorumluluk bölgesinin güvenliğini daimi olarak sağlıyor.

"Al bayrağın gölgesinde, milletimizin hizmetinde, Hudut Kartalları olarak buradayız"

13. Hudut Bölük Komutanı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 34 kilometre mesafede ve 2 bin 800 rakımlı tepede konuşlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"7 gün 24 saat esasına göre, gece ve gündüz, zaman mefhumu gözetmeksizin tüm Mehmetçiklerimizle beraber, zorlu hava ve arazi şartlarında, elektro-optik sistemler, sismik sensörler ve radar sistemleri yardımıyla, Türkiye-İran kara hududunun emniyetini sağlamaktayız. Al bayrağın gölgesinde, milletimizin hizmetinde, Hudut Kartalları olarak buradayız. Sınır boylarının güvenliği sizlerin duası ve inancıyla emin ellerde. Ziyaret Hudut Bölük Komutanlığından tüm milletimizin yeni yılını kutluyoruz."

Mehmetçik, ailesiyle görüştü

Yaklaşık 4 aydır ailesini göremeyen piyade er ise komutanlarının yeni yıl dolayısıyla sağladığı imkanlarla babası ile görüntülü görüştü.

Oğlunu görmenin mutluluğunu yaşayan baba, "Allah'ım ayağınıza taş değdirmesin. Siz orada olduğunuz müddetçe biz burada rahatız." şeklinde konuştu.

Öte yandan Hudut Kartalları, sınır hattı boyunca sürdürdüğü gözetleme ve devriye faaliyetlerine yılbaşı gecesinde de aralıksız devam etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)