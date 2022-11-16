Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Huggy Wuggy oyuncaklarının toplatılması yönünde kararını bildirdi. Peki Huggy Wuggy oyuncağı nedir? Neden toplatılıyor? İşte detaylar...

Huggy Wuggy karakteri son zamanlarda gündemden düşmüyor. Oyunun çocukları olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor. Bu sebeple oyuncakları da eleştiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın yaptıkları görüşmeler sonucunda Huggy Wuggy karakterinin oyuncaklarına yönelik denetim yaptıkları duyuruldu.

Bakanlığın, numuneler aldığı, toplatma kararı çıkardıkları ve ürünü piyasaya sunan firmalara toplam 123 bin TL para cezası uygulanacağı belirtildi.

Peki Huggy Wuggy oyuncağı nedir? Huggy Wuggy oyuncakları neden toplatılıyor? İşte detaylar...

Huggy Wuggy nedir?

Huggy Wuggy, Poppy Playtime isimli korku oyununda yer alan bir karakterdir. 18 Mart 2022'de oyunun resmi ürünleri piyasaya sürüldü ve Huggy Wuggy'nin peluş bir oyuncağı kullanıma sunuldu.

Poppy Playtime nasıl bir oyun?

Oyunda, terk edilmiş bir oyuncak fabrikasında hayatta kalmaya çalışılan bu oyunda fabrika içerisinde bekleyen intikamcı oyuncaklar bulunur. Korkutucu oyuncaklardan yakalanmamaya çalışılır.

Sevimli görünen mavi peluştan Huggy Wuggy, ilk önce çocuklara dev bir kaide üzerinde duran statik bir karakter olarak görünür. Oyunun ilerleyen aşamalarında Huggy Wuggy kaideden kaybolur ve hızlı bir şekilde katil bir 9 metrelik canavara dönüşür ve oyuncuyu yaratıldığı terk edilmiş oyuncak fabrikasının havalandırma deliklerinden kovalarken keskin diş sıralarını ortaya çıkarır. Konuşmayan Huggy Wuggy, gülerek kişileri korkutur eğer oyuncuyu yakalarsa, oyuncu ölür.

Huggy Wuggy oyuncakları neden toplatılıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen yoğun görüşmeler neticesinde, çocukların psikososyal gelişimlerine olumsuz etkide bulunduğu tespit edilen ‘Huggy Wuggy’ oyuncağının piyasada yer almasını, çocuklar arasında yaygınlaşmasını önlemek üzere bir dizi önlem alınmıştır. Toplantı neticesinde ‘Huggy Wuggy’ karakterinin oyuncaklarına yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alınmıştır.

Yapılan testlerde ‘piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması’ amacıyla duyuru yapılmış olup, ürünleri piyasaya arz eden firmalara toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.”