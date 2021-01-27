Hukuk reformunda hakim ve savcılara sosyal medya yasağı

Hukuk reformu için hazırlanan taslak metne göre hakim ve savcıların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda açıklanacağını duyurduğu hukukta reform paketinin taslak metni, yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Reform hazırlıklarını koordineli bir şekilde yürüten 6 bakanlık ile AK Partili kurmayların oluşturdukları taslak metin, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu.

Şubat ayı içerisinde Erdoğan tarafından açıklanması planlanan taslak metne göre hakim ve savcıların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilecek.

DIŞARIDA SUÇ OLAN SOSYAL MEDYADA DA SUÇ

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre AK Parti kurmayları, “Hakim ve savcıların, sosyal medyada çok aktif olması doğru değil. Dışarıda ya da basına yapamayacağın açıklamayı sosyal medyada da yazamazsın. Dışarıda suç olan, sosyal medyada da suçtur” dedi.

İSTİNAF İLE YAŞANAN SORUNLAR

Yine, İstinaf Mahkemelerinin işlerliğinin daha artabilmesi için yeni düzenlemeler yapılacak.

Yerel mahkeme ile Yargıtay arasında zaman zaman yargılamanın uzadığına dair yaşanan sıkıntıların giderilmesi için istinaf mahkemelerinde hakim, savcı ve personel sayıları ile birlikte daire sayıları da artırılacak.

Bunun yanı sıra, yerel mahkemelerden çıkan bazı dosya kararlarının direk Yargıtay’a gitmesi konusu da masaya yatırıldı. Ancak, bu düzenlemeye sıcak bakılmıyor.