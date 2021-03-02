Hukuk reformunun ardından gözler ekonomi reformunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayarak hukuk reformunda ilk adımı attı. Önümüzdeki hafta, ekonomi alanında atılacak adımlar açıklanacak.

Türkiye yeni bir döneme giriyor.

Ekonomi yönetiminde yapılan görev değişikliklerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hızla yeni bir reform süreci başlatıldı.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı tarafından detaylı bir çalışma yapıldı ve hukuk reformunda ilk adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük özenle hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın detaylarını açıkladı.

Açıklanan maddeler, kamuoyunun beğenisini kazandı.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Tanıtım toplantısına katılan isimler arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de vardı.

Erdoğan, konuşmasının ardından Bahçeli ile bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.

İki lider, objektiflere samimi pozlar verdi.

Hukuk alanında yapılacak reformların ardından gözler ekonomiye çevrildi.

SIRADA EKONOMİ REFORMU VAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uzun süredir birçok sektör temsilcisiyle görüşerek çalışmalarını tamamladı.

Ekonomi alanında hazırlanan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Erdoğan'ın ekonomide atılacak adımları içeren reform paketini önümüzdeki hafta açıklayacağı öğrenildi.