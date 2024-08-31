Hukukçu Faik Işık'tan Dilruba'nın sözlerine: Tek hazımsızlığınız tek adam sizden değil Adem Metan'ın konuğu olan hukukçu Faik Işık, toplumun bir kesmine yönelik 'geri zekalı' ifadesini kullandığı için tutuklanıp salıverilen Dilruba'yla ilgili, "Hepiniz aslında tek adam olmak istiyorsunuz, tek hazımsızlığınız tek adam sizden değil" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

Adem Metan, YouTube kanalında birbirinden önemli konuklar ağırlamaya devam ediyor.

Metan'ın Peki Sonra programının son konuğu ünlü hukukçu Faik Işık oldu.

Metan, Işık'a, "Sizce sokak röportajından sonra gözaltına alınan ve tutuklanan Dilruba süreci doğru işliyor mu?" diye sordu.

Dilruba'nın sarf ettiği cümlenin ağır bir cümle olduğunu söyleyen Işık, "Ben o adı geçen hanımefendiyle aynı fikirde olmayabilirim, döner kendisine derim ki beyni emciklenmiş gerizekalı aynı düşünmek zorunda mıyım diyebilirim ama demiyorum. Deminki cümleyi de dememiş sayıyorum. Çünkü bu cümle ağır cümle" dedi.

"TEK HAZIMSIZLIĞINIZ TEK ADAM SİZDEN DEĞİL"

Sözlerine devam eden Faik Işık daha sonra tek adamlık eleştirisinin altında yatan hazımsızlığı açıkladı.

Işık, "Hepiniz aslında tek adam olmak istiyorsunuz, tek hazımsızlığınız tek adam sizden değil" ifadelerini kullandı.

Dilruba'nın kullandığı sözlerin yenilir yutulur olmadığını da belirten Işık, "Ona oy veren geri zekalı buna böyle veren geri zekalı. Şimdi onların içerisinden bir kısmı CHP’ye verdi. Geri zekalı mı oldu şimdi. Demek ki geri zekalılar geldi sizin yanınıza katıldı. Bu ülkede iktidar değiştirmeniz için geri zekalı dediğiniz insanların oyunu almanız lazım" şeklinde konuştu.

Işık son olarak ise Dilruba'nın tutuklu yargılanmasının gerekmediğini de sözlerine ekledi.

"TOPLUMUN BİR KESİMİNE YÖNELİK NEFRET SUÇU OLUŞTURMASI AYRI BİR ŞEY"

Konuyla ilgili ifadeler şu şekilde:

Tutuklu yargılama konusunu konuşabiliriz, Tutuklu yargılanmalı mıdır ve tutuklama infaza dönmeli midir? Bu bir kısım. Ama beyni emciklenen geri zekalılar sözünün toplumun bir kesiminin diğer kesimine karşı nefret suçu oluşturup oluşturmadığı konusu ayrı bir şey. Ben o adı geçen hanımefendiyle aynı fikirde olmayabilirim, döner kendisine derim ki beyni emciklenmiş gerizekalı aynı düşünmek zorunda mıyım diyebilirim ama demiyorum. Deminki cümleyi de dememiş sayıyorum. Çünkü bu cümle ağır cümle. Tek adam rejimi deniyor, Mustafa Kemal de tek adam rejimiydi bakarsanız. Olmasaydı zaten bu devrimleri yapamazdı. Diyelim ki İmamoğlu’nun arkasından giderken tek adam rejimisiniz. Veya Zafer veya Sinan tek adam olmak istiyor.

"TUTUKLU YARGILANMASI GEREKMİYOR"