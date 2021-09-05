CHP'nin vazgeçemediği eser anlayışı

Hükümetin yaptığı hizmetleri eleştiren CHP'nin, yerel yönetimlerde heykel dikmekten başka bir eser üretememesi dikkat çekmeye devam ediyor.

Türkiye'nin son 19 yılda birçok alanda yaptığı yatırımlar meyvesini günden güne veriyor.

Son olarak savunma sanayisinde atılan adımlar, İHA'lar, SİHA'lar ve AKINCI TİHA'lar olmak üzere Türkiye'yi bu alanda devler ligine taşıdı.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNDE ÖNLEMEZ YÜKSELİŞİ

Orduyu ve emniyet mensuplarını geliştirmeye yönelik yapılan bu hamleler, yalnızca ülkemizi güçlendirmekle kalmadı, çeşitli dünya ülkelerine ihracatlar başladı.

Savunma sanayisinde atılan adımların meyvesini bir bir vermesi Türkiye'nin dünyadaki rolünü değiştirirken, muhalefet bu başarıları görmezden geldi.

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MUHALEFET, HEYKEL BELEDİYECİLİĞİNE DEVAM ETTİ

Ana muhalefet partisi CHP'nin yerel yönetimlerde heykel dikmek üzerine kurulu olan belediyecilik anlayışı, vatandaşlara hizmet götürmede yetersiz kaldı.

Üstelik bir de 19 yıl boyunca ülkeye kazandırılan eserler, eleştirilmekten hiç geri kalmadı.

Son olarak, her fırsatta eleştirilmeye çalışılan hükümetin eser siyaseti, CHP'nin heykel hizmetleriyle yan yana geldiğinde farkını bir kez daha ortaya koymayı başardı.

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