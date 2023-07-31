Hükümet ve sendikalar arasındaki ilk toplantı 1 Ağustos'ta yapılacak Memurların toplu sözleşme süreci ile ilgili hükümet ve sendikalar arasındaki ilk toplantı 1 Ağustos 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başlayacak.

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Memurlara verilen söz kapsamında en düşük memur maaşı 22 bin liraya çekildi...

Şimdi ise memurlar için yeni bir dönem başlıyor.

2024-2025 dönemi toplu sözleşme maratonu kapsamında görüşmelerden önce memur tarafı taleplerini kamuoyuna duyurdu.

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, zammın 2024'te 6 aylık değil 3 aylık periyotlarla, 2025 için ise 6'şar aylık 2 dönemde yapılması gerektiği belirtildi.

2024 için yüzde 70 zam talebi

Maaşlarda zam talebi ise 2024 için yüzde 70, 2025 için yüzde 40 oldu.

Memur-Sen, 2024'ye ilk 3 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35, ikinci 3 ay için yüzde 10, üçüncü 3 ay için yüzde 15, dördüncü 3 ay içinse yüzde 10 zam talep etti.

İlk toplantı yarın

Memurların toplu sözleşme süreci ile ilgili hükümet ve sendikalar arasındaki ilk toplantı yarın saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

Kira yardımı talebi

Aylık 7 bin 650 liralık kira yardımı, memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması ve gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi diğer talepler arasında yer aldı.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde memurların talepleri şu şekilde: