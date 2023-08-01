Hükümet ve sendikalar arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri başladı Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı.

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ensonhaber.com

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Hükümet, memura verdiği sözü tuttu...

Memurlara verilen söz kapsamında en düşük memur maaşı 22 bin lira olarak belirlendi.

Şimdi ise gözler, memurların 2024-2025 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme maratonunda.

Toplantı öncesinde sendikalar taleplerini iletti.

Memur-Sen, 2024'ye ilk 3 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35, ikinci 3 ay için yüzde 10, üçüncü 3 ay için yüzde 15, dördüncü 3 ay içinse yüzde 10 zam talep etti.

"Sendikalarımızı sosyal ortak olarak görüyoruz"

1 ay sürecek görüşmeler bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı öncesinde, şu şekilde konuştu:

Birlikte yönetim anlayışıyla karar mekanizmalarında daha fazla kamu personelinin yer almasını sağladık. Hükümetlerimizin iktidara geldiği 2002'de 2,5 milyon olan kamu personelimizin sayısı, bugün yaklaşık 5 milyonun üzerine çıkmış bulunmaktadır.



Sadece niceliksel değil, niteliksel olarak da hem kamu personel sistemimizi hem de kamu personelimizi geliştirmeyi hedefledik. İktidara geldiğimiz günden bu yana milli gelir artışıyla birlikte bütçeden kamu görevlilerine ayırdığımız payı da artırdık. 2002'de toplam personel giderlerinin bütçe içindeki payı yüzde 18 iken, bugün bu rakam yüzde 27'yi aşmış durumdadır.



Son dönemde ise kamu görevlilerimizin aylık ve ücretlerinde toplu sözleşmede öngörülen aylık katsayı artışı ve enflasyon farkı ile yüzde 17,55 olan artışa ilaveten seyyanen net 8 bin 77 liralık refah payı artışı yaptık. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 266 artışla 22 bin 17 liraya çıkardık. En düşük devlet memuru maaşını temmuz ayında yüzde 86 oranında, 2023 yılında kümülatif olarak yüzde 141 arttırdık. Böylece, çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi oranda bir pay vermiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini kamu görevlileri ile inşa edeceklerini dile getiren Işıkhan, "Çağımızın modern insan kaynakları yönetimlerinin kamu personel sistemimizde de hayata geçirilmesi, ileri demokrasilerin katılımcı bir yönetim anlayışının vazgeçilmez unsuru olan sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmesi, bizim için çok önemlidir." görüşünü paylaştı.



Sendikaları, sosyal taraf olarak değil, sosyal ortak olarak gördüklerini aktaran Işıkhan, "Ülkemizi büyütmek ve refahını artırmak için sizlerle birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda çalışma hayatımızın en önemli aktörlerinden biri olan kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarıyla yapacağımız, 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi çalışmalarımızı, tarafları optimal düzeyde memnun edecek şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz.

"Masada 936 teklif var"

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise şunları ifade etti:

4 milyonu bulan kamu emeklisi olmak üzere 6 milyon insanı doğrudan ilgilendiren 4 kişilik aile olarak bakarsak tüm milletimizi etkileyecek süreç. Öncellikle bu sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Memur Sen 11 hizmet koluyla sürecin takibinde.



Bu açıdan tekliflerimiz piyasa alarak değerlendirildiğinde gün şartlarına uygun teklifler olarak birinci yıla 3’er aylık teklifler 2’inci yıla ise 6 aylık teklifler getirdik. Bunun sebebi enflasyonist ortamın memuru alım gücü düşüklüğü önüne geçirerek bir sigorta görecek şekilde teklifler sunduk.



6 aylık teklif ve diğer tekliflerle ise refah payı olarak memurumuzu garanti altına aldık. Birinci yıl yüzde 70 ikinci yıl yüzde 40 olarak yüzde 110 teklif talep ettik. Masada 936 teklif var. Çünkü kamu geniş bir ortam.



Bu masada çözümler ararken artık tekliflerimizin istediğimiz boyuta gelmesi için çalışmaları gündeme getireceğiz. Masanın hayırlı sonuçlara gelmesini talep ediyorum. Süreç bugün itibariyle başlıyor.

7 bin 650 lira kira yardımı talebi

Aylık 7 bin 650 liralık kira yardımı, memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması ve gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi diğer talepler arasında yer aldı.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde memurların talepleri şu şekilde:

-2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 70, 2025 yılı için 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 40 artış istiyoruz.



-1.dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.



-Kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 lira kira yardımı yapılamasını istiyoruz.



-Aile yardımı olarak eş yardımının 2 bin lira, çocuk yardımının 500 lira olmasını istiyoruz.



-Ramazan ve Kurban Bayramlarında ayrı ayrı 4.850 lira dini bayram ikramiyesi istiyoruz.



-Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyoruz.



-Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini talep ediyoruz.



-Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100’e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılmasını istiyoruz.



-Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.



-Doğum yardımının 5 bin 98 lira, evlenme yardımının 24 bin 215 lira, ölüm yardımının 19 bin 372 lira olarak ödenmesini istiyoruz.



-Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulmadığı yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı verilmesini istiyoruz.



-8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.

Konuya ilişkin toplantı tarihleri

1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor.

2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi.

15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması.

16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı.

21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması.

22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci.