Hükümetin memurlara ikinci zam teklifi belli oldu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Toplu Sözleşmede ikinci zam teklifini 2024 yılı 15+10 ve 2025 yılı 6+5 olarak açıkladı.

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ensonhaber.com

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde pazarlık süreci sürüyor.

1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde hükümetin ilk teklifi, memur tarafından olumsuz karşılandı.

Çalışma takvimi doğrultusunda, taraflar bugün yeni teklifi sunmak üzere yeniden bir araya geldi.

Hükümetin ikinci zam teklifi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin memurlara ikinci teklifini açıkladı.

Böylece hükümetin 2024-2025 yıllarında uygulanacak ikinci zam teklifi de şöyle oldu:

2024'ün ilk altı ayında yüzde 15,

ikinci altı ayında yüzde 10,

2025'in ilk altı ayında yüzde 6

ve ikinci altı ayında yüzde 5.

"Süreç devam edecek"

Bakan Işıkhan, memur zam teklifini yapmadan önce memur taleplerinin maddi ve sosyal alanlarda yoğunlaştığını belirterek şöyle konuştu:

2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 ocak ayında yüzde 43'ü bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci döneminde kümülatif artış yüzde 57'yi bulmaktadır. Bu ikinci teklifimizi paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyorum. Sürecin devam edeceğini de hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimiz 22 yılda her türlü müdahale ve felaketlere karşı güçlü irade ortaya koymuştur. Enflasyonist baskılarla mücadele etmek için memur, işçi, çiftçiye destekler verdik, vermeye devam ediyoruz. Biz yönetimde bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek hareket etmeye özen gösteriyoruz. Biz Türkiye'ye 22 yıldır büyük resimden bakıyoruz. Sürekli sosyal adaleti sağlamaya büyük önem veriyoruz. Toplu sözleşme sürecinde gelen talepleri bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim.

"Memurlar için yapılacak iyileştirmeler"

Bakan Işıkhan, "Kamu çalışanlarımıza önemli bilgiler vermek isterim." diyerek ayrıca memurlar için yapılacak iyileştirmeler için yapılacak çalışmaları şöyle sıraladı:

Olumlu değerlendiren maddeler:

-Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi için yetkili federasyon ile çalışma yapacağız.

-Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız.

-Görevde yükselme sınavlarının belirli aralıklarla yapılmasını izleyeceğiz

-Memurlara yıllık izni haricinde hac izni bulunması.

-Memurlara TOKİ konutlarında memurlara öncelik verilecek.

-Kamu lojmanları da memurlara yapılacak ayrıcalıklar arasında.

Memur-Sen’in teklifi

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Çalışma takvimine uygun olarak tüm paydaşların son teklifini 22 Ağustos itibarıyla vermesi gerekiyor.