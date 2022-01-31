Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayata geçirilecek 3 destek paketi ile firmalara 60 milyar liralık kefaret limiti açacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ekonomi ve üretim desteklerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

FİRMALARA 60 MİLYAR LİRALIK KEFALET LİMİTİ

Yeni uygulamaya alınacak 3 destek paketini de açıklayan Erdoğan, yararlanacak firmalara hayırlı olmasını diledi.

Cumurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz.

İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi için sağladık.

Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. Yeni kredi paketimizin firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Hükümetten firmalara 3 yeni destek paketi VİDEO

DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA 500 MİLYON LİRA DESTEK

Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz.

"SIKINTILARIN ÜSTESİNDEN YİNE BİZ GELECEĞİZ"

Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek diğer hedeflerimizle birlikte enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi de yerine getireceğiz. 20 yıldır bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz."