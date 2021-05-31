Hükümlü izinleri ne zaman bitecek? Cezaevleri pandemi izin süresi 2021

Pandemi nedeniyle belirlenen şartlardaki hükümlülerin izinli sayılmasına karar verilmişti. İzin sürelerine dair son dakika gelişmesi yaşandı. Peki hükümlü izinleri ne zaman bitecek?

Mahkum ve mahkum yakınlarının yakından takip ettiği izin süreleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi.

Son olarak izinler 31 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştı. Koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı önerisi neticesinde açık cezaevlerinde izin süreleri ne kadar oldu araştırılıyor.

“Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi?” soruları gündemde yerini aldı.

Peki cezaevi izinleri ne kadar uzatıldı ve ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Salgına engel olmak amacıyla açık cezaevlerinde izin süreleri uzatılmıştı. 31 Mayıs'ta bitmesi beklenen izinler hakkında son dakika açıklaması geldi.

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı açıklamada izinleri 2 ay süreyle daha uzatıldığını duyurdu.

HÜKÜMLÜ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Açık cezaevleri izinleri 31 Mayıs 2021 tarihinden 2 ay daha uzatıldı; yani izinler 31 Temmuz'da sona erecek.

Koronavirüs salgını sebebiyle izne çıkarılan yaklaşık 60 bin mahkum eğer farklı bir karar çıkmazsa 31 Temmuz tarihinde cezaevine dönecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açık cezaevi izinleri ile ilgili resmi sitesinden gelen açıklama şöyle;

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "26/03/2021 tarih ve 13588366-149-477 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."