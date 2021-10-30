CNN Türk canlı yayınında konuşan Hulki Cevizoğlu, "ABD başkentine kurucusu olan Washington'un ismini verdi. Biz de Ankara'nın adını Atatürk olarak değiştirelim" dedi.

CNN Türk'te Başak Şengül moderatörlüğündeki Akıl Çemberi programına, Doç.Dr. Hulki Cevizoğlu konuk oldu.

Cevizoğlu'nun, programda Ankara'ya yönelik bulunduğu öneri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"ANKARA'NIN ADI ATATÜRK OLSUN"

Başkent Ankara'nın adının Atatürk olmasını öneren Cevizoğlu, "Amerika'nın kurucusu kim? George Washington. Şimdi biz ABD'nin başkentine ne diyoruz, Washington'a gitti, geldi. ABD'nin kurucusunun adı ülkenin ve eyaletlerin başkentine verilmiş. Şimdi ben de diyorum ki Ankara'nın adı Atatürk olsun. Bunda ne sakınca olabilir" ifadelerini kullandı.

Hulki Cevizoğlu: Ankara'nın adı Atatürk olsun VİDEO



"ÇOK GÜZEL BİR ÖNERİ BUNA DESTEK OLUNMASI GEREKİR"

Önerinin güzel olduğunu belirten Cevizoğlu, "Çok güzel bir öneri, buna destek olunması gerekir. Bu yıl oldu bir dahaki sene oldu, şimdi biz çeşitli dönemlerde bu zamana kadar hep Ankara'nın ambleminin değişip değişmemesini tartıştık değil mi. Amblemini değiştirirken biz niye Ankara'nın adını da değiştirip, Atatürk'ü yaşatmıyoruz" dedi.

"BİR CADDEYE ATATÜRK'ÜN ADI VERİLECEĞİNE NEDEN DAHA BÜYÜK BİR YERE VERİLMESİN"

Bu öneriye karşı çıkılmasının da doğal olduğunu vurgulayan Cevizoğlu, "Bu önemli bir öneri, tersinden bakalım buna herkes karşı çıkabilir gayet doğal ya da yanında olabilir. Ama ben de şu tezi ileri sürerim derim ki, siz Atatürk'ün adını çeşitli yerlere veriyorsunuz ve ismini vermekte bir sakınca görülmüyor bunda hemfikiriz. O zaman neden küçük yerlere Atatürk'ün adını veriyorsunuz, onun adını küçültmüyor musunuz?. Bir spor salonuna Atatürk Spor Salonu demek makulken, neden adını daha büyük yere vermek mantıklı değil mi diye sorarım ben de. Yani bir caddeye Atatürk'ün adını vermek onu küçültmektir o zaman" diye konuştu.



