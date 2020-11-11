Dolar
7.684
-1.4176%
Euro
9.073
-1.2602%
Altın
1875.69
0.6357%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.226
-0.8087%
Bitcoin
123973.28
0.6698%
EXEN Coin
12.32
1.23%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C
    Hulki Cevizoğlu: Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı

    Hulki Cevizoğlu: Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı

    Dr. Hulki Cevizoğlu, 10 Kasım 1938'de siroz hastalığı nedeniyle vefat eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını kaybettiğini iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 02:09
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 10:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cnn Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk olan Dr. Hulki Cevizoğlu, Atatürk hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

    Cevizoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını kaybettiğini iddia etti.

    "ATATÜRK KENDİSİNE YANLIŞ TEDAVİ UYGULANDIĞINI FARK EDİYOR"

    Hulki Cevizoğlu, "Atatürk, kendisine yanlış tedavi uygulandığını fark ediyor o haliyle." açıklamasında bulununca, programın moderatörü Başak Şengül, "Ama siz bilerek yanlış tedavi uygulandığını söylüyorsunuz anladığım kadarıyla." sözü üzerine Cevizoğlu, "Kesinlikle, Atatürk'e yapılan her şey Atatürk'ün yalnızlaştırılması, Atatürk'ün hasta yatağında yatarken kimseyle görüştürülmemesi, Atatürk'ün hastalığı sırasında tutulan nöbet defterleri var. Onları okudum baştan sona. Atatürk ile ilgili İnönü'nün anılarını baştan sona okudum. Türk milletinin bugün, Atatürk'ün öldürülmesi iddiasına bile 'Hep birlikte bakalım kim öldürdü' sorusunu sormayan bir ülke haline geldi. Atatürkçülerin Atatürk'ü tanıdıkların sanmıyorum." dedi.

    Hulki Cevizoğlu: Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı İZLE

    Hulki Cevizoğlu: Atatürk e bilerek yanlış tedavi uygulandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir