Hulki Cevizoğlu, "Atatürk, kendisine yanlış tedavi uygulandığını fark ediyor o haliyle." açıklamasında bulununca, programın moderatörü Başak Şengül, "Ama siz bilerek yanlış tedavi uygulandığını söylüyorsunuz anladığım kadarıyla." sözü üzerine Cevizoğlu, "Kesinlikle, Atatürk'e yapılan her şey Atatürk'ün yalnızlaştırılması, Atatürk'ün hasta yatağında yatarken kimseyle görüştürülmemesi, Atatürk'ün hastalığı sırasında tutulan nöbet defterleri var. Onları okudum baştan sona. Atatürk ile ilgili İnönü'nün anılarını baştan sona okudum. Türk milletinin bugün, Atatürk'ün öldürülmesi iddiasına bile 'Hep birlikte bakalım kim öldürdü' sorusunu sormayan bir ülke haline geldi. Atatürkçülerin Atatürk'ü tanıdıkların sanmıyorum." dedi.

Hulki Cevizoğlu: Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı İZLE

