Hulki Cevizoğlu ve CHP'li Hüsnü Bozkurt arasında Kanal İstanbul tartışması

Kanal İstanbul'un yapılmasını destekleyen Hulki Cevizoğlu, bu konu hakkında düşüncesini beyan etmesi sonrası CHP'li Hüsnü Bozkurt tarafından eleştirildi.

CHP yakınlığıyla bilinen gazeteci Hulki Cevizoğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin mega projelerinden bir olan Kanal İstanbul projesi ile ilgili fikrini söylemişti.

Cevizoğlu projeyi savunup “Bunu benim gibi birisinin söylemesi çok önemli. Kanal İstanbul tartışmasını başka noktalara getirerek, arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Cevizoğlu'nun bu söylemi sonrası başta CHP'nin olduğu muhalif kesimler tarafından kendisine linç eylemi başladı.

Son olarak dün gece CNN ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programında Hulki Cevizoğlu, eski CHP’li Milletvekili Hüsnü Bozkurt ile bu konuyu canlı yayında tartıştı.

İŞTE O ANLAR;

Hulki Cevizoğlu ve CHP'li Hüsnü Bozkurt canlı yayında tartıştı VİDEO