Hulki Cevizoğlu'ndan emekli amirallere tepki

“103 emekli amiral, HDP’lileri bakan yapalım dediğinde CHP’ye karşı niye bildiri yayımlamaz” diyen Hulki Cevizoğlu, CHP’nin iktidarlık için her yol mubahtır anlayışında olduğunu söyledi.

Millet ittifakında terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’ye bakanlık teklif edildiği yönündeki tartışmalar alevlenirken, gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu’ndan CHP ve bildiri yayımlayan emekli amirallere tepki geldi.

Cevizoğlu, CNN Türk’te katıldığı programda CHP’nin HDP’ye bakanlık teklifi konusunda ses çıkarmayan emekli amirallere seslendi.

“KILIÇDAROĞLU’NA NİÇİN BİLDİRİ YAYINLAMIYORSUNUZ?”

“Cübbeli amiral için bildiri yayınlayanlar vardı doğru. Peki, bu bildiriyi yayınlayan 103 amiral, CHP bu HDP’lileri bakan yapalım dediğinde, 'yahu bizim hayatımız terörle mücadele ile geçti arkadaşlar, bu ne demektir?' diye niçin bildiri yayınlamaz?" diyen Cevizoğlu, "Biz Atatürk’ün askerleriyiz, Atatürk’ün partisiyiz diyen Kılıçdaroğlu’na niçin bildiri yayınlamıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Cevizoğlu: HDP’ye bakanlık teklif edilirken neden bildiri yayımlamadınız? VİDEO

“CHP İKTİDARA GELİRLERSE PKK’LILARIN BAKANLIK GELECEK”

CHP’ye “18 yıldır oy veriyorum bana bir kere iktidar vermedi” siteminde bulunan Cevizoğlu, “Atatürk ilkelerini uygulayabilmek için Atatürk’e küfredenleri, PKK yandaşlarını milletvekili yapma.” şeklinde konuştu.

CHP’li isimlerin ifadelerinden “CHP iktidara gelirlerse PKK’lıların bakanlıklara geleceğini” belirten Cevizoğlu, CHP’nin Makyavelist politikayla “iktidara gelmek için her yol mubahtır” anlayışında bir siyaset izlediğini vurguladı.