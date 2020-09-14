Hulusi Akar: 1974'te ne yaptıysak KKTC'nin bekası için yapmaya hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlatarak bölgedeki aktörlere çok net bir mesaj verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ercan Havalimanı'nda Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılan tatbikat sırasında önemli mesajlar verdi.

Tatbikatların önemine dikkat çeken Akar, “Kıbrıs bizim milli meselemiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizden hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

“1974’TE NE YAPTIYSAK, AYNISINI YAPARIZ”

Türkiye’nin uluslararası anlaşmalar kapsamında Kıbrıs'ta garantör bir ülke konumunda olduğunu dile getiren Akar, “Biz Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. Burada bize düşen görev neyse, 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan aynı esaslar dahilinde KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız bundan da kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

“HAKKIMIZI FEDA ETMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de de hak alaka ve menfaatleri olduğuna işaret ederek, “Bunlara karşı bir kısım ülkeler bazı karşı hareketler, eylemler yapıyor. Biz bunları büyük bir sabırla takip ediyoruz. Fakat hakkımızı hukukumuzu korumak yönünde yapmamız gereken ne varsa, atmamız gereken ne adım varsa kararlılıkla tek vücut olarak bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz.





Bizim buradaki haklarımızdan fedakarlık yapmamız, hakkımızı feda etmemiz asla söz konusu değil. Biz barıştan, diyalogdan, görüşmelerden, müzakerelerden yanayız ve bu olayın siyasi bir şekilde çözülmesinden yanayız diğer taraftan da hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi, kendi hakkımızı, KKTC'li kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğimizi de herkes kafasına soksun.” ifadelerini kullandı.

1974 KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI

Kıbrıs Barış Harekatı askeri kod adı ‘Atilla Harekatı’ olan ve 20 Temmuz 1974'te başlayan, 18 Ağustos 1974'te sona eren, 4 hafta 1 gün süren ve Kıbrıs Adası'na yapılmış Türk askeri barış operasyonudur.

Başbakan Bülent Ecevit’in liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta başlattığı harekâtın ilk ayağı Yunanistan hükûmetinin desteğiyle gerçekleştirilen 15 Temmuz 1974 darbesinin ardından düzenlenmiştir.

14 Ağustos günü başlatılan ikinci harekâtla Kuzey Lefkoşa da dahil olmak üzere adanın yüzde 37'sinin Türk kontrolüne geçmesiyle sonuçlanmıştır.

140 bin ile 200 bin Rum adanın kuzeyinden, 42 bin ile 65 bin Türk adanın güneyinden göçmen olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, harekâtın Zürih ve Londra Antlaşması'nın 4. maddesine istinaden gerçekleştirildiğini belirtirken, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi bu harekâtı işgal olarak değerlendirmektedir.

Harekatın bir diğer önemli detayı “Ayşe tatile çıktı” parolasıdır.

“Ayşe tatile çıktı” parolasıyla başlatılan ve adadaki Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerin tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, zorlu şartlarda gerçekleştirilen önemli başarılardan biri olarak görülmektedir. Bu parolada adı geçen ‘Ayşe’nin, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in kızı olduğu bilinmektedir.