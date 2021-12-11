2022 yılı bütçesi için TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üç askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin başlatılan operasyonlarda 20 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın 2022 yılı bütçesi için TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkara konuşma yaptı.

Bakan Akar, Genel Kurul'da Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada Pençe-Yıldırım bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 3 askere rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı.

Hulusi Akar: 2 günde 20 teröristi öldürdük VİDEO

MEHMETÇİK'İN OPERASYONLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Ardından cümlelerine devam eden Akar, Mehmetçik'in içeride ve dışarıdaki hain terör örgütlerine yönelik ara vermeden sürdürdüğü operasyonlar hakkında bilgiler verdi.

"DÜN 6 BUGÜN DE 16 OLMAK ÜZERE TOPLAM 20 TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜK"

Şehitlerin kanının yerde bırakılmayacağını belirten Akar, "Havadan ve karadan dün MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla dün 6, bugün 14 olmak üzere bugün 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız.

"84 MİLYON VATANDAŞIMIZI TERÖR BELASINDAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ"

Operasyonlarımız kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. PKK ve onun Suriye kolu olan YPG’ye kim destek verirse versin, bunlar kimden destek alırlarsa alsınlar en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmekte, 84 milyon vatandaşımızı, bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.