Hulusi Akar: 700'den fazla hedef vuruldu

Pençe-Kaplan Operasyonu’nu takip eden Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, Siyah Kaya Üs Bölgesi’nde inceleme yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu gece boyunca sınır bölgesindeki harekat merkezinden takip etti.

Akar ve komutanlar, operasyon bölgesine en yakın üs bölgelerinden Siyah Kaya Üs Bölgesi’nde inceleme yaptı.

HEDEFLER BİR BİR VURULUYOR

"Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bunlar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor." diyen Akar, operasyon başından bu yana 150 civarında mağara, çok sayıda mühimmat, 160'ı aşkın EYP'nin imha edildiğini, 700'den fazla hedefin vurulduğunu dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 700 hedef vuruldu İZLE

"SULH VE SÜKUNDAN YANAYIZ"

TSK’nın Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı Harekat bölgelerinden İdlib’e Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Akar, "Bütün bölgelerde sulh ve sükundan yanayız. Tüm komşularımızın hem toprak ve hem siyasi bütünlüğüne saygılı olduğumuzu başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere birçok defa söyledik. Yapılan faaliyetlerin iyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ruhuna uygun olması gerektiğini, herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini, sadece kendi noktalarından değil karşı tarafın da hak ve hukukuna saygı göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.