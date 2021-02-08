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- Hulusi Akar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti
Hulusi Akar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti
Bakan Akar, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüşme gerçekleştirdi.
- AA
- 08.02.2021 - 17:55
- Güncelleme : 08.02.2021 - 18:03
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.
LANDRUT İLE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın Meyer-Landrut'u kabul ettiği bildirildi.
Paylaşımda, kabule dair fotoğrafa yer verildi.