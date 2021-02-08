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    Hulusi Akar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti

    Bakan Akar, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüşme gerçekleştirdi.
    • AA
    • 08.02.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 18:03
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    Hulusi Akar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.

    LANDRUT İLE GÖRÜŞTÜ

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın Meyer-Landrut'u kabul ettiği bildirildi.

    Paylaşımda, kabule dair fotoğrafa yer verildi.

    Hulusi Akar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut u kabul etti #1

    Hulusi Akar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut u kabul etti #2

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