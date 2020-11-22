Hulusi Akar: ABD ile uzun bir işbirliği geleneğimiz var

Savunama Bakanı Akar, ABD Türkiye ilişkileriyle ilgili yaptığı açıklamada, "iki ülke arasında zorlukların üstesinden geldiğimiz uzun bir işbirliği geleneğimiz var." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video konferans ile bağlandı.

Katıldığu Forumda Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerini değerlendirdi.

"UZUN BİR İŞBİRLİĞİ GELENEĞİMİZ VAR"

İki ülkenin uzun yıllar sarsılmaz müttefik olduğunu belirten Akar, "ABD ile ilişkilerimizde diğer ülkelerin de olduğu gibi bazen iniş ve çıkışlar, keskin görüş ayrılıları tabii ki var ama şunu da unutmayalım iki ülke arasında zorlukların üstesinden geldiğimiz uzun bir işbirliği geleneğimiz var." dedi.

İki ülkenin Kore, Somali, Balkanlar, Afganistan ve dünya genelinde diğer coğrafyalarda çok yakından omuz omuza, birlikte çalıştığını ama maalesef bazen görüş ayrılıklarının iki ülkenin ortak gündemi ve başarılı işbirliğinden daha fazla öne çıktığını ifade eden Akar, algının gerçeği gölgelediğini ve bu durumdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.