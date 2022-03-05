Hulusi Akar: ABD kanalının yaptığı provokasyondur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'u Yunanistan toprağı olarak gösteren ABD kanalının büyük bir hata yaptığını, gerginliği artırmaktan başka bir işe yaramadığını belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı harita üzerinden gösteren ABD kanalı CBS News, İstanbul'u Yunanistan toprağı olarak gösterdi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN CBS'E UYARI MEKTUBU



Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rus savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine dair haberinde, İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyonda bulunan CBS News'e uyarı mektubu gönderdi.

KANAL ÖZÜR DİLEDİ



Başkan Altun, bu yanlışın derhal düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istedi.

CBS News kanal yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haberde gösterilen haritadaki Türkiye ve İstanbul'a ilişkin yanlış nedeniyle özür diledi.

BAKAN AKAR: "İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERGİNLİĞİ ARTIRMAK İÇİN ATEŞE BENZİN DÖKÜYORLAR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta son dönemde artan provokatif faaliyetleriyle birlikte ABD'de bir televizyon kanalında İstanbul'un Yunanistan toprağı olarak nitelendirildiği haritaya ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye olarak tüm platformlarda diyalogdan yana olduğumuzu vurguladık. Kendilerini görüşmelere davet ettik. Görüşmeler yoluyla sorunların çözülebileceğini belirttik. Özellikle Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılardan dördüncüsü için Yunan heyeti Ankara'ya beklediğimizi tekrar tekrar dile getirdik. Maalesef bizim tüm bu barışçıl yaklaşımımıza, davetlerimize, diyalog çağrılarımıza rağmen komşumuz Yunanistan'da özellikle bazı siyasiler Yunan halkının da aleyhine olacak şekilde bu provokatif eylem ve söylemlerini sürdürmekteler. Sürekli olarak iki ülke arasındaki gerginliği artırmak için gayret sarf etmekte, adeta ateşe benzin dökmektedirler. Diğer taraftan, bazı siyasilerin, bazı emekli diplomat, asker ve akademisyenlerin gerçekleri görmesi bize umut vermektedir.

"ABD KANALININ HATASI KABUL EDİLEMEZ"

Bunlar yetmezmiş gibi ABD'deki bir televizyon kanalında Türkiye'nin bir parçası, Yunanistan haritasında gösterildi. Bu kabul edilebilir bir davranış değil. İletişimin bu kadar yoğun, gelişmiş olduğu bir dönemde bunun görülmemesi, bilinmemesi, ihmali kabul edilemez.

"FAHRETTİN BEY'İN GİRİŞİMİ İLE KANA ÖZÜR DİLEDİ"

Bu konuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız çok ciddi girişimlerde bulundu. İletişim Başkanımız Fahrettin Bey'in de bizzat girişimi ile ABD televizyonu özür dileyerek hatasını düzeltti.

"PROVOKASYONLAR HAFİFE ALINMAMALI"

Bunlar birtakım provokasyonlar sonunda meydana gelmiş olaylar. Bunları takip etmek ve hafife almamak gerekir. Bizler bunların takipçisiyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurum ve kuruluşlar birlikte çalışarak bu yanlışları düzeltmek için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz."

İstanbul'u Yunanistan'a ait gösteren ABD'li kanal, özür diledi - HABER İÇİN TIKLAYIN