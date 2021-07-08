Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Auistin ile görüştü

Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Auistin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ MSB'DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"HAVALİMANININ İŞLETİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ DESTEĞİN SAĞLANMASI ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR"

"Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir."