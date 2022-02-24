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Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
- AA
- 24.02.2022 - 20:19
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü.
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
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