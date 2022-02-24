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    Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
    • AA
    • 24.02.2022 - 20:19
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    Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü.

    Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

    AYRINTILAR GELİYOR.


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