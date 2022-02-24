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Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.