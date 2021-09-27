Hulusi Akar: ABD, YPG'ye müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde destek sağlıyor

ABD'nin, YPG'ye sağladığı mühimmat desteğine tepki gösteren Bakan Hulusi Akar, sonlandırılması için her seviyede girişimde bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Biz anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz... ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz."

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