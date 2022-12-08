ABD'nin F-16 konusundaki kısıtlayıcı koşulları ortadan kaldırması sorusunu yanıtlayan Akar, "Olumlu yaklaşımlarını gördük, somut adım bekiyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile görüştü.

Bakan Akar, görüşmenin ardından düzenlediği basın açıklamasında gündeme dair soruları yanıtladı.

ABD'de, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin nihai metninden çıkarılmasına ilişkin soru üzerine Akar, 40 adet F-16 tedariki ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 79 adet uçağın modernizasyonu için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"ABD'li muhataplarımızın olumlu yaklaşımlarını gördük"

Bu çalışmaların olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanması için gayret gösterdiklerini aktaran Bakan Akar, şu ifadelerle devam etti;

"Bütün gelişmeleri, çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD'li muhataplarımızın olumlu yaklaşımlarını gördük. Başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere heyetler arası yapılan görüşmelerde heyet üyeleri dahil ABD tarafından hep olumlu bir yaklaşım gördük. Bu olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz.

Hulusi Akar: ABD'den somut adımlar bekliyoruz VİDEO



Bir an önce bu çalışmaların, sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon çalışmalarını başta Finlandiya olmak üzere tüm müttefiklerimizin desteklemesini, katkılarını bekliyoruz.

"Güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir"

Hem terörle mücadele konusunda hem de NATO içindeki görevlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz konusunda müttefiklerimizden Silahlı Kuvvetlerimizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına desteğinin sağlanmasına gerekli katkıyı bekliyoruz. F-16 konusu da bunun bir parçası. Diğer müttefiklerimizden temin ve tedarik etmek için yaptığımız çalışmalar var fakat bazı tahditlerle karşılaşıyoruz. Bu tahditlerin de kaldırılmasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü doğal olarak hepimizin bilmesi gereken en önemli husus; Güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir."