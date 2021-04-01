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    Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüştü

    Bakan Akar ile Austin arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki koordinasyona olan bağlılık tekrar teyit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.04.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 17:38
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    Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

    Akar'ın Austin ile görüşmesinde, bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

    DAHA YAKIN İŞ BİRLİĞİNE OLAN BAĞLILIK TEYİT EDİLDİ

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Akar ve Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken, daha yakın iş birliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etti." denildi.

    GÖRÜŞMEDE VURGULANAN KONULAR

    Görüşmede her iki bakan tarafından, stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konularının vurgulandığı bildirildi.

    Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakanı olarak atanan Austin'i bir kez daha tebrik ettiği kaydedildi.

    Hulusi Akar, ABD li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüştü #1

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