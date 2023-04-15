Hulusi Akar açıkladı: 2015'den itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirildi Kayseri'de konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, 24 Temmuz 2015'den itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi. Getirmeye de devam ediyor" vurgusu yaptı.

AA

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda İyi Parti'den istifa eden Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli'ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından parti rozeti takıldı.

AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Kayseri Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirtti.

Türkiye olmadan bölgede herhangi bir problemin çözümünün mümkün olmadığını ifade eden Akar, "Dolayısıyla Türkiye’nin her zamankinden daha güçlü, daha büyük olması lazım. Güçlü ve büyük Türkiye için hepimizin daha çok çalışması lazım." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın yanında dik durmaktan başka şansımız yok"

Seçimlere ilişkin konuşan Hulusi Akar şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında dik durmaktan başka şansımız yok. Başka seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bu dava için, bu memleket için, 85 milyon için, asil Türk milleti için, ümmet için elinden gelen gayret gösterirken bize bu sefer de böyle bir görev verdi. Bu görevde inşallah sizlerle beraber alnımızın akıyla tamamlayacağız.

"Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyorlar"

Terörle mücadeleye ilişkin son rakamları da paylaşan Hulusi Akar konuşmasına şu şekilde devam etti:

Şu anda Mehmetçik terörle mücadele konusunda gerçekten büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, bütün korunaklarını, barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyorlar. Mehmetçik'in nefesi enselerinde. İnşallah bu mücadelenin sonunda 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan bu beladan ülkemiz ve milletimizi kurtaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Irak'ın kuzeyindeki terör kampları, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru hepinizin bildiği gibi teröristlerin başlarına yıkılmıştır. Teröristler kazdıkları çukurlara gömülmüştür. Gömülmeye devam edecektir. Terörle mücadelede kararlıyız, azimliyiz.

"Mehmetçik görevini sürdürüyor"

Mehmetçik, 24 Temmuz 2015'den itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi. Getirmeye de devam ediyor. Sadece terörle mücadele değil arkadaşlar, bütün denizlerimizde, bütün semalarımızda, ülkemiz ve milletimizin hak ve menfaatini korumak için şu anda dahi Mehmetçik gözünü kırpmadan, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadelesini sürdürüyor. Biz sadece terörle mücadele değil aynı zamanda dostlarımızın ve kardeşlerimizin Azerbaycan başta olmak üzere Libya dahil Somali'de, Katar'da, Kosova'da, Bosna'da dost ve kardeşlerimizin haklı davasında onlarla beraber olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz.

"Teröristlerle anlaşmalarına göz yummayacağız"

40 yıldan bu yana terörle mücadelenin sürdüğünü kaydeden Bakan Akar şu açıklamaları kaydetti:

Bu mücadele sırasında şehitlerimiz var. Şehitlerimizin bir damla kanını geride bırakmamak için, ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla Türk Silahlı Kuvvetleri mücadelesini yaptı. Bu mücadeleyi boşa çıkartmayacağız. Hiçbir şekilde teröristlerle anlaşmalarına göz yummayacağız. Milletimiz buna müsaade etmeyecek. Teröristler, birtakım siyasi partilerle iş birliği yapıyorlar. Bu siyasi partiler de bir şekilde ittifaklarla buluşuyorlar. Buna, bu asil millet asla müsaade etmeyecek. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

"Mesele parti meselesi değil"

"Teröristlerle arasına mesafe olmayanlarla bizim sorunumuz var" diyen Bakan Akar, sözlerini şöyle tamamladı: