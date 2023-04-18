Hulusi Akar açıkladı! Girilmez denilen mağarada çok sayıda mühimmat bulundu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin kale olarak gördüğü, girilemez diye nitelendirdiği Çemçö adı verilen mağaraya girildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

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Terörle mücadelede çalışmalar her geçen gün artıyor.

Yurt içinde ve sınır bölgelerinde son terörist kalıncaya kadar çalışmalarına devam eden Mehmetçik canı pahasına geri adım atmıyor.

Türkiye'nin yoğun gündemleri arasında en önemli noktalardan biri olan terör operasyonlarına bir yeni daha eklendi.

Zap bölgesinde girilmez denilen mağaraya girildi

Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin kale olarak gördüğü, girilemez diye nitelendirdiği Çemçö adı verilen mağaraya girdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güzel haberi seçim hazırlıkları kapsamında Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin büyümesine engel terör ortadan kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kişilikli ve kimlikli politikalarıyla Türkiye’nin uluslararası ortamda özne haline geldiğini ifade eden Akar, "Türkiye’nin daha da güçlenmesi, büyümesi için önemli adımlar atılmaya devam ediliyor." diye konuştu.

Bu konudaki en büyük tehdit ve riski “terör” olarak nitelendiren Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirerek bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız.

Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Mehmetçiğin operasyonları devam ediyor. Teröristlerin saldırılarının hiçbiri karşılıksız bırakılmıyor, gerekli karşılık veriliyor, Mehmetçik zorlu arazi ve iklim şartlarında mücadelesini yoğun şekilde başarıyla sürdürüyor." dedi.

"Mehmetçik girilemez diye nitelendirdiği mağaraya da girdi"

Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Akar, şöyle konuştu:

Mehmetçik teröristlerin ‘girilemez’ dediği yerlere girmeye, ‘çıkılamaz’ dediği yerlere çıkmaya devam ediyor. Terör yuvaları, kampları yıkılmaya devam ediliyor.



Dün, Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çemçö adı verilen, teröristlerin sözde kale olarak gördüğü, ‘girilemez’ diye nitelendirdiği mağaraya da girdi.



Çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik vatanı için ‘ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışı ile çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Vatandaşların güvenliğine vurgu

Türkiye’nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirten Akar, hudutların ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

"Dostluğumuzu, kardeşliğimizi parçalayamazsınız"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu belirten Akar şu ifadeleri kullandı:

DEAŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa terör örgütü PKK da hiçbir zaman bizim Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor. Bazıları operasyonlarımızın hedefini çarpıtarak, Kürt kardeşlerimize yönelikmiş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar.



Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz binlerce yıl birlikte yaşadık, Cumhuriyeti beraber kurduk, şehitliklerde birlikte yatıyoruz. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi parçalayamazsınız, 85 milyon tek yumruk, tek yürektir.

"Terör bataklığının yapılan mücadele sonucunda kurutulacak"

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine verdikleri desteği belirtti.

Gülsoy, "Bu terör bataklığının yapılan mücadele sonucunda kurutulacağına" yönelik inancını da dile getirdi.