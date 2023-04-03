Hulusi Akar açıkladı! Hudut hattında yasa dışı geçiş yok Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mehmetçiği hedef aldığı paylaşımı ardından katıldığı iftar programında görüntülerin başka ülkere ait olduğunu vurgulayarak yasa dışı geçişe izin verilmediğini ifade etti.

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Türkiye felaketlerin yaralarını sarıyor...

Yaşanan depremlerin yaraları sarılırken bir yandan da terörle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

Depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da buruk geçen Ramazan ayında iftar programları düzenleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırıkhan ilçesinde, iftarda depremzedelerle bir araya geldi.

Bakan Akar depremin ardından devletin vatandaşlarının yanına koştuğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade etti.

"Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin"

Öte yandan tek yürek olan Türkiye'de bir yandan da provakatif paylaşımlar yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kahraman Mehmetçik'i hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin.

"Yasa dışı geçişlere asla izin verilmiyor"

Provokatif paylaşımlara cevap veren Akar, Mehmetçiğin Hudutlarda 7/24 güvenliği sağlığnı görüntülerin gerçeğini yansıtmadığını söyledi.

Akar, "Hudutlarımızı koruyor, en ileri teknolojiyi kullanarak hudutlardan yasa dışı geçişlere asla izin vermiyor. Karada, denizde, havada hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak için bütün unsurlarımız, gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Hulusi Akar'ın konuşma başlıkları şu şekilde:

Hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirlere işaret eden Akar, "Mehmetçik, 'hudut namustur' anlayışı içinde Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımızı koruyor, en ileri teknolojiyi kullanarak hudutlardan yasa dışı geçişlere asla izin vermiyor." dedi.

"Fotoğraf ve videolar başka ülkelere ait"

Bakan Akar, son dönemde özellikle sosyal paylaşım sitelerinde ortaya atılan ve hudutlarda çekildiği iddia edilen görüntülere de değinerek, şunları söyledi:

Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir.



TSK, Mehmetçik sıralı amir ve komutanlarının emir komutasında, 7 gün 24 saat, en ileri teknolojiyi kullanmak suretiyle hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor.



Mehmetçik, herhangi bir şekilde hudutlarımızdan yasa dışı geçişe asla müsaade ve müsamaha etmemektedir.

Sığınmacılara yönelik iddia

6 Şubat depremleri sonrasında, "Türkiye'ye yönelik sığınmacı akını olduğu" iddialarının ortaya atıldığının görülmesi üzerine hemen sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu hatırlatan Akar, tüm sivil ve askeri yetkililerle yaptığı görüşmeler ve incelemelerinin ardından bu iddiaların tamamen gerçek dışı ve yalan olduğunun bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

"Yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım"

Türkiye'de bulunan ve depremde evlerini kaybeden Suriyelilerin bir kısmının deprem sonrası gönüllü ve güvenli olarak evlerine, topraklarına döndüğünü ifade eden Akar, "Bunun dışında hudutlarımızda herhangi bir geçiş olmamıştır. Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım." dedi.

"Canını vermeye hazır olan Mehmetçiğin emeğine saygı göstermeli"

Savunma ve güvenliğin ülkenin temel konuları arasında yer aldığını dile getiren Hulusi Akar şöyle konuştu: