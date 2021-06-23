Afganistan'a asker gönderilmesine ilişkin açıklama yapan Bakan Akar, yeni asker göndermenin söz konusu olmadığını belirterek, "Orada zaten mevcudiyetimiz var" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'e girişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kabil Havalimanı’nda Türkiye’nin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, Türkiye'nin Afganların güvenlik ve refahına ilişkin katkı sağlama çabasına dikkat çekti.

"TEKNİK DESTEKTE ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERDİK"

6 yıldır işletmenin sürdürüldüğünü belirten Akar, “Afganistan ile bizim yüzyıllara dayalı tarihi, kültürel ilişkilerimiz var. Afgan halkı bizim kardeşimiz. Özellikle son 6 yılda da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi, teknik destek sağlanması konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik. " ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar: Afganistan’a asker göndermemiz söz konusu değil VİDEO

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"ASKER GÖNDERME DURUMUMUZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Afganistan'daki mevcudiyete dikkat çeken Akar, "Şu anda orada bizim mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda herhangi bir şekilde bizim asker göndermek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz, onlarla beraber bir arayış içindeyiz." dedi.

"TEMASLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Akar, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak gerekli tedbirler alınacak, bir plan haline dönüşecek. Bizim için esas olan, Afganistan için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önemli.

6 yıldan beri havalimanındayız. Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz. Her şey Afgan halkının, Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için; buna gayret gösteriyoruz."





KARADENİZ'DEKİ GERİLİM

Rusya’nın, Karadeniz'de İngiliz destroyeri HMS Defender'a uyarı ateşi açmasına ilişkin soru üzerine Akar, yapılan açıklamaları takip ettiklerini belirtti.

Farklı açıklamaların olduğuna işaret eden Akar, "Bu işin gerçeği nedir, ne değildir bu konuda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki saatlerde bu konu daha net hale gelecektir. Takip ediyoruz." yanıtını verdi.

"MKEK'NİN ÇOK ÖZEL VE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR"

Meclis'e gelen MKEK'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifine yönelik eleştiriler hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz dönemde yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesiyle ilgili yapılan çalışmaları görmek lazım. Bu konuda gurur verici oranlara ulaşıldı, kamuda, özel sektörde yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor.

Bu çalışmalar içinde MKEK'nin çok özel ve önemli bir yeri var. MKEK, yıllarca memleketimize hizmet etmiş, bizim gözbebeğimiz son derece önem verdiğimiz bir kurumumuz. Çalışmalar sürerken, uzmanların da söylediği gibi, mevcut yapısıyla, hantal yapısıyla gerekli gelişmeleri sağlaması, ilerlemeyi sağlaması, ileri teknolojiyi kullanması pek mümkün değil.

"ÖZELLEŞTİRME YOK"

Bizim burada yapmaya çalıştığımız konu, MKEK'in modern bir yapıya kavuşması, bu hantal yapıdan kurtulması, rekabet gücünün gelişmesi, etkin ve esnek bir yapıyla ülkemize, milletimize daha iyi bir şekilde hizmet etmesine gayret gösteriyoruz. Kısaca söylemek gerekirse, özelleştirme yok, orada çalışan kardeşlerimizin, evlatlarımızın özlük haklarının geriye gitmesi söz konusu değil."

Akar, bu konudaki çalışmaların kurallar dahilinde, herhangi bir kısıtlama olmadan şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü de aktardı.