Hulusi Akar: Akçakale saldırısından bu yana 22 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale saldırısına ilişkin cezalandırma operasyonlarının süreceğini belirterek, bugüne kadar 22 teröristin etkisiz hale getirildiği söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale’de 3 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin sorusunu yanıtladı.

Hain saldırının ardından gerekli operasyonların hemen başlatıldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE BIRAKILMADI, BIRAKILMAYACAK"

Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının daha da artacağını değerlendiriyoruz.

Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda sürecek. Bütün muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."