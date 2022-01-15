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- Hulusi Akar: Akçakale saldırısının ardından 44 terörist öldürüldü
Hulusi Akar: Akçakale saldırısının ardından 44 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi."
- AA
- 15.01.2022 - 09:43
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi."
Ayrıntılar gelecek...