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    Hulusi Akar: Akçakale saldırısının ardından 44 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi."
    • AA
    • 15.01.2022 - 09:43
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    Hulusi Akar: Akçakale saldırısının ardından 44 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi."

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