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Türkiye Savunma Sanayiide her geçen gün ordunun gücüne güç katmaya devam ediyor.

Terörle mücadele hız kesmeden devam ederken bir diğer yandan da savunma sanayii ile Türkiye tüm dünyanın konuştuğu ülke arasında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan bir yeni çalışma da Yeni Altay Tankı oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya'da Yeni Altay Savunma Tank töreninde konuştu.

Akar konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

Bizim için çok daha ötede anlamlar taşımaktadır. Cin şişeden çıkmıştır.



Yerli ve milli savunma sanayimiz TSK'nın ihtiyaçları karşılamak dışında kardeş ülkelere de destek olmaktadır. İnşallah Milli Muharip uçağımızı da yapacağız.



Amacımızın Savunma Sanayi'yi tamamen yerli ve milli yapmaktır. Altay Tankı önemli bir unsur olarak şanlı ordumuza güç olacak, savunma sanayimizde etkin bir güç olacaktır.



Kahraman ordumuz ve Mehmetçik hudut namus anlayışıyla hudutları korumakta tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürmektedir.



TSK terörle mücadelenin yanı sıra denizlerdeki, semalardaki haklarımız korumakta, dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarına destek olmakta, bölge ve dünya barışına katkı sağlamaktadır.



Devletimiz tüm kurumları ile omuz omuza çalışmaktadır. Peygamber ocağı olarak da bilinen şanlı ordumuz yasalar doğrultusunda sapasağlam bir hiyerarşik yapı içerisinde milletimizin de emri ve görevlerinin başındadır.

Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda emeği geçen komutanlarımızı saygı ve şükranla anıyorum.



Altay tankımızın ülkemize ve TSK'ya hayırlı uğurlu olmasını istiyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.