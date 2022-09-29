Hulusi Akar: Asos'ta hava harekatı düzenlendi

Bakan Akar, "Asos’ta 16 terörist mağarası ve sığınağı büyük bir başarı ile vuruldu." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye sınırına 140 km olan Asos bölgesine harekat düzenlendiğini söyledi.

Bakan Akar, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Mehmetçik’in karşısında dağlarda duramayan alçaklar, illere ilçelere geldiler. Her tarafı kana buladılar. Her tarafı tahrip ettiler. Şırnak dahil. Çukur operasyonlarına girdiler, daha sonra kazdıkları çukurlara Mehmetçik tarafından gömüldüler. Daha sonra hain darbe girişimi 15 Temmuz. Bu hain darbe girişimine rağmen, içimizden birçok hain çıkmış olmasına rağmen TSK sadece bir ay sonra başarıyla Fırat Kalkanı Harekatı yapabildi.

Arkasından Zeytin Dalı arkasından Barış Pınarı arkasından Bahar Kalkanı. Operasyonu yaparken de terörist gitti uzaklaştı falan yok. Terörist nerede hedefimiz orası. Bunların üzerine gidiyoruz.

Bunları yaparken de şunun altını çiziyoruz. Biz Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına son derece saygılıyız. Suriye’de vatandaş bizim kardeşimiz, Iraklılar bizim kardeşimiz. Biz teröristlerin peşindeyiz. 2019’dan sonra Pençe Harekatları başladı. Durmak yok. Teröristler nerede hedefimiz orası.

Daha 27'sinde, geçtiğimiz 2 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri gitti 140 kilometre girdi, Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu ve bu devam edecek."

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